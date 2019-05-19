ترمب يصف النائب الجمهوري الذي طالب بإقالته بأنه من "وزن الريشة"

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واشنطن: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد النائب الجمهوري الذي طالب بإقالته بأنه من "وزن الريشة".

وكان نائب ميشيغان المتحدر من أصل فلسطيني جاستن عماش اعتبر السبت أن ترمب تصرف بما يمكن اعتباره "عرقلة لسير العدالة"، مضيفا "مما لا شك فيه أنه كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلّة لأي شخص لا يكون الرئيس الأميركي".

ورد ترمب على النائب عماش الاحد في تغريدة على تويتر جاء فيها "لم أكن يوما من المعجبين بجاستن عماش وزن الريشة الذي يقف في وجهي وفي وجه بعض أفكارنا الكبيرة وسياساتنا الجمهورية، فقط سعيا للكلام عن نفسه وافتعال جدالات".

وتابع ترمب "جاستن ليس سوى خاسر يلعب للأسف ورقة معارضينا".

كما اتّهم النائب عماش وزير العدل وليام بار بتضليل العامّة "عمدا" بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص روبرت مولر المرتبط بتدخل روسي محتمل لتسهيل فوز ترمب في انتخابات 2016 الرئاسية.

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وفي سلسلة من التغريدات، كتب عماش إنه "لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونغرس" مشيرا إلى أن التقرير حدد "أمثلة عدة لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة".

وتابع "بخلاف ما أظهره بار، فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترمب انخرط في أفعال محددة وبنمط من السلوك يستوفي الحد الأدنى (للسلوكيات التي تستوجب) الاقالة".

وتابع الرئيس الاميركي مهاجما عماش "لو قرأ بالفعل تقرير مولر لكان عرف بأنه رغم كل شيء كان جازما بعدم حصول لا تواطؤ ولا عرقلة" لسير العدالة.

ويعتبر العديد من الديموقراطيين الذين يشكلون الاكثرية داخل مجلس النواب أن هناك عناصر في تقرير مولر تؤكد أن الرئيس "عرقل مسار العدالة". ومن أبرز هؤلاء السناتورة والمرشحة للرئاسة اليزابيت وارن التي تدعو الى اقالة الرئيس.

وعلى الجانب الجمهوري اوضح السناتور ميت رومني أنه لا يوافق على كلام عماش.

وقال في مقابلة مع شبكة سي إن إن "أكن الاحترام له، وأعتقد أن اقواله شجاعة"، قبل أن يضيف "لكنني لا اعتقد ببساطة أن العناصر اللازمة لاثبات حصول عرقلة لمسار العدالة موجودة".