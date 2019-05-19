مصدر عسكري سوري ينفي استخدام الجيش سلاحًا كيميائيًا في بلدة كباني

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):

أكد مصدر عسكري سوري، اليوم الأحد، أن الأنباء عن استخدام الجيش السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كباني بريف اللاذقية كاذبة.

وقال المصدر العسكري - حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن المجموعات الإرهابية وبعض وسائل الإعلام التابعة لها تناقلت أخبارا كاذبة مفبركة عن استخدام الجيش السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كباني.

وأضاف المصدر أن القيادة العامة للجيش السوري تنفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا، مشددة على أنها ماضية في محاربة الإرهاب واجتثاثه حتى تطهير آخر ذرة من التراب السوري.