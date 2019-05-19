سلمان: مستشفيات جامعة الأزهر ساهمت في القضاء على قوائم الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمود مصطفى:
قال الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، إن جهود قطاع الطب بالجامعة واضحة وملموسة على أرض الواقع.
وأضاف سلمان، في بيان، اليوم الأحد، أن قطاع الطب بجامعة الأزهر ساهم بشكل كبير وفعال في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار في مجال العمليات الجراحية، في جميع محافظات الجمهورية.
وأعلن نائب رئيس الجامعة، أن العمليات الجراحية التي ساهمت فيها مستشفيات جامعة الأزهر في القاهرة ودمياط وأسيوط، تضمنت عمليات جراحية في مجالات العظام والأورام، وتركيب الدعامات، والقسطرة العلاجية في مجالات القلب والصدر المختلفة، إضافة إلى تخصصات أخرى في مختلف تخصصات الطب.
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