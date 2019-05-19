"البيئة" تشكل لجنة لبحث شكاوى المواطنين بالعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوى)

شكلت وزارة البيئة لجنة رفيعة المستوى برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، لبحث شكاوى المواطنين بخصوص انبعاث روائح كريهة وأدخنة من إحدى المنشآت القريبة من المنطقة السكنية بمدينة العبور.

ووجهت وزيرة البيئة، وفق بيان، اليوم الأحد، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تلك الروائح والأدخنة، كما توجهت اللجنة إلى مكان شكاوى المواطنين لبحث الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والتعامل بشكل سريع مع شكاوى المواطنين وتبين من بعض مقاطع الفيديو والصور انتهاج بعض سائقي نقل المخلفات لسلوكيات خاطئة حيث يقومون بإلقائها على جانبي الطريق مما يؤدي إلى اشتعالها ذاتيًا.

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ورصدت اللجنة مقلبًا عشوائيًا بجوار جمعية أحمد عرابي ويبعد عن الكتلة السكنية مسافة 1 كيلومتر وهو ما يتسبب في صدور تلك الروائح الكريهة والأدخنة وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأجهزة المعنية للتخلص الآمن من تلك المخلفات.

وحول المدفن المحكوم بصحراء مدينة العبور الجديدة الذي يبعد عن المناطق السكنية الجاري إنشاؤها بمسافة أكثر من 2.5 كيلومتر، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، أن الموقع الحالي الذي يخدم محافظتي القاهرة والقليوبية يعمل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تخصيص موقع دائم للتعامل مع المخلفات، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق الموقع الحالي بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بتخصيص 1000 فدان لإنشاء مصانع تدوير ومعالجة المخلفات ومدافن صحية للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة، وسيتم تحويل الموقع الحالي فور الانتهاء من عملية تخصيص الأرض إلى مسطحات خضراء ومتنزهات عامة لسكان المنطقة.

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