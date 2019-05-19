أخذا بالثأر.. شاب يطعن عاملا بـ"خنجر" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بـ"خنجر" على يد شاب، أخذًا بالثأر، في محافظة أسوان.
وتلقى اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم ثان أسوان، بورود بلاغ بجريمة قتل بمنطقة خور عواضة بمدينة أسوان، على خلفية خصومة ثأرية ومقتل "م. س." عامل، بعد أن طعنه شاب يدعى "ك. م." بـ"خنجر".
وانتقلت قوات الأمن وتمكنت من السيطرة على الموقف، وألقت القبض على الجاني وفصلت بين العائلتين لعدم حدوث اشتباكات بينهما.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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