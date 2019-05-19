بالصور- محافظ أسوان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المعالجة الثلاثية ببلانة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
عقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الموقف التنفيذي الخاص بمشروع المعالجة الثلاثية الجاري تنفيذه بنسبة 90% في محطة الصرف الصحي ببلانة بمركز نصر النوبة بطاقة 32 ألف متر مكعب في اليوم وبتكلفة 100 مليون جنيه.
وحضر الاجتماع اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، ومديرو الري والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة نصر النوبة.
وأعطى المحافظ توجيهاته بالإسراع بتشغيل 5 آبار وربطها بالشبكات لتكون مصدر رئيسي لمياه الشرب موزعة على قرى وادي النقرة، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من 4 آبار منها، وجاري العمل في البئر الأخير، لتلبية مطالب أهالي هذه القرى.
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