بسبب عطل في طائرته...تأخر رحلة وزير الخارجية الألماني إلى بلغاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين/صوفيا - (د ب أ):

تأخرت رحلة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى بلغاريا لمدة زادت عن ساعة بسبب عطل في طائرة الوزير.

وحسب بيانات الطيار، فإن العطل سببه قلة الهواء المضغوط الذي ينتجه أحد التوربينات المساعدة لتشغيل المحركات، ما اضطر طاقم الطائرة إلى الاستعانة بمصدر خارجي لضخ الهواء لبدء التشغيل.

وسافر ماس على متن طائرة طراز ايه321 وهي إحدى طائرات الهيئة المسؤولة عن تسيير الطائرات الحكومية في ألمانيا التابعة للجيش الألماني، وتعد هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها ماس كوزير للخارجية للعاصمة البلغارية صوفيا.

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وتضمن برنامج ماس، عقد لقاء بمجرد وصوله مع رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، ومن غير المعروف بعد ما إذا كان هذا اللقاء سيتم بعد تأخر إقلاع طائرة الوزير الألماني.

يذكر أن هذا هو ثالث عطل يحدث لطائرة ماس الحكومية في غضون ثلاثة أشهر، حيث كان العطل الأول قد حدث لطائرته في نهاية فبراير الماضي وكان في العاصمة المالية باماكو في ختام جولة افريقية واضطر ماس إلى الانتظار آنذاك لمدة 20 ساعة لحين حضور طائرة بديلة.

وحدث العطل الثاني في إطار إحدى عجلات طائرة الوزير أثناء هبوطها في نيويورك في مطلع أبريل الماضي.

وكانت الحكومة الألمانية قد اتخذت ترتيبات بناء على تعدد حالات أعطال الطائرات الرسمية، وأمرت وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين بشراء ثلاث طائرات جديدة من طائرات المسافات الطويلة لتكمل بها أسطول الطائرات الحكومية الذي يضم حاليا 14 طائرة منها طائرات قديمة جدا.