استطلاعات آراء الناخبين في الهند ترجح فوز ائتلاف مودي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

أشارت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إلى توقعات بفوز حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بالأغلبية في الانتخابات العامة الهندية، ويبدو أن ناريندرا مودي يتجه للفوز بولاية ثانية كرئيس للوزراء.

ومن المتوقع أن يفوز التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا بعدد يتراوح بين 287 و 306 مقاعد في البرلمان المؤلف من 545 مقعدا، حسبما أظهرت أربعة استطلاعات للرأي عقب خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

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ومن المرجح أن يحصل التحالف التقدمي المتحد بقيادة حزب المؤتمر الوطني على ما بين 128 إلى 132 مقعدًا.

ويحتاج أي حزب سياسي أو تحالف إلى 272 مقعدًا على الأقل للحصول على الأغلبية في البرلمان.

وسيتم الإعلان عن النتائج في 23 أيار/ مايو. ويحذر محللون سياسيون من أن السمعة السائدة عن استطلاعات آراء الناخبين في الهند أنها غير دقيقة نظرا إلى حجم جمهور الناخبين وتعقيداته.