روسيا: لا خلافات مبدئية مع السعودية حول سوق النفط

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عقب لقاء عقده مع نظيره السعودي، خالد الفالح، أنه لا خلافات مبدئية بين روسيا والمملكة حول قضية أسواق النفط.
وقال نوفاك بعد المحادثات، التي جرت اليوم الأحد في مدينة جدة السعودية قبيل اجتماع للجنة المراقبة لمنظمة "أوبك" والدول المصدرة للنفط من خارجها: "عقدنا اليوم لقاء ثنائيا مع زميلي الوزير فالح، الذي أكد أن السعودية متمسكة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار الاتفاق الخاص بالنصف الأول من العام، ولهذا السبب ننظر نحن،
وتابع نوفاك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تشعر بمخاوف من إمكانية تفاوض السعودية والولايات
وشدد نوفاك مع ذلك على أن روسيا مستعدة لدراسة احتمال تخفيف مقتضيات الاتفاق حول الحد من حجم إنتاج النفط بين دول "أوبك +"، حال وجود عجز لهذا الخام في السوق أو ارتفاع نسبة الطلب، فيما أشار إلى أن بلاده متمسكة بضرورة الالتزام ببنود الصفقة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
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