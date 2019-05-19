استفتاء على حيازة السلاح بسويسرا بعد "هجمات فرنسا"

يدلي الناخبون السويسريون بأصواتهم في استفتاء لتقرير ما إذا كان سيتم فرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة، والانضمام لشركاء البلاد في منطقة "شنغن"، الذين شددوا بالفعل قواعد حيازة السلاح في أعقاب هجماتمتطرفة بأوروبا.
وقد يتطلب الاقتراح فرض تدريب منتظم على استخدام الأسلحة النارية، والإعفاءات الخاصة لحيازة بعض الأسلحة شبه الآلية، والترقيم التسلسلي للأجزاء الرئيسية من بعض
ويقول المؤيدون، ومن بينهم البرلمان السويسريوالسلطة التنفيذية، إن الإجراءات المماثلة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بعد هجمات متطرفة دامية في فرنسا "ضرورية" لضمان استمرار العلاقات الاقتصادية وتعاون أجهزة الشرطة القوي مع شركاء سويسرا في منطقة شنغن.
وتقع سويسرا في منطقة شنغن، لكنها ليست دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.
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