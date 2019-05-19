ذكرت وزارة الصحة بحكومة "الإنقاذ الوطني" في العاصمة اليمنية، اليوم الأحد، أن إغلاق مطار صنعاء تسبب بوفاة أكثر من 30 ألف مريض كانوا بحاجة للسفر لتلقي العلاج في الخارج.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكَّلة من أعضاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوسف الحاضري، في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطقة باسمالجماعة، إن "300 ألف مريض يمني بحاجة إلى الإجلاء إلى الخارج للعلاج".
وانتقد المسؤول الأمم المتحدة لعدم تجاوبها لتلبية طلب الإغاثة العاجلة بشأن الأجهزة الطبية المستعجلة، داعيا المنظمة الدولية إلى أن تضطلع بدورها في توفير الأجهزة والأدوية الضرورية لعلاج آلاف الحالات. وأضاف: "ماذا ستخسر
ومنذ أغسطس 2016، يفرض التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يدعم في اليمن حكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي (المعترف بها دوليا) ضد الحوثيين، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي.
وأوقف التحالف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، لكن القيام بكل رحلة يتطلب تنسيقا مع قيادة التحالف.
المصدر: المسيرة + سبوتنيك
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