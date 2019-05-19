ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية يوم الأحد، نقلاً عن مصدر عسكري سوري، أن الأنباء عن استخدام الجيش السوري سلاحا
وقال مصدر عسكري إن المجموعات الإرهابية
وأكد المصدر أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تنفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا وتؤكد أنها عارية تماما من الصحة، تشدد في الوقت نفسه على أنها ماضية في محاربة الإرهاب واجتثاثه حتى تطهير آخر ذرة تراب سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري سوري: أنباء استخدام الجيش سلاحاً كيميائياً في كباني كاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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