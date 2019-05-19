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مصدر عسكري سوري: أنباء استخدام الجيش سلاحاً كيميائياً في كباني كاذبة

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ذكرت  وكالة الأنباء السورية الرسمية يوم الأحد، نقلاً عن مصدر عسكري سوري، أن الأنباء عن استخدام الجيش السوري سلاحا

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كيميائيا في بلدة كباني  بريف اللاذقية كاذبة.

 

وقال مصدر عسكري إن المجموعات الإرهابية

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وبعض وسائل الإعلام التابعة لها وكما دأبت دائما بعد أي هزيمة تُمنى بها، تتناقل خبرا كاذبا مفبركا عن استخدام الجيش السوري سلاحا
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كيميائيا في بلدة كباني.

 

وأكد المصدر أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تنفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا وتؤكد أنها عارية تماما من الصحة، تشدد في الوقت نفسه على أنها ماضية في محاربة الإرهاب واجتثاثه حتى تطهير آخر ذرة تراب سوريا.

 

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