تعهدت جماعة "أنصار الله" الحوثية بتصعيد عملياتها ضد السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، قائلة إن ما بعد هجمات 14 مايو ليس كما كان قبلها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة ورئيس وفد الحوثيين إلىالمفاوضات اليمنية، محمد عبدالسلام الحوثي، في تغريدة نشرها، ليلة السبت إلى الأحد، على حسابه في موقع "تويتر"، متوجها إلى التحالف العربي: "الواقع في الورطة من بدأ
وأضاف الحوثي: "بدأتم شركم فجاءكم الرد توقفوا يتوقف الرد، وما بعد عملية التاسع من رمضان ليس كما قبل بإذن الله فتعقلوا... هل فيكم رجل رشيد؟".
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون للسعودية: الوضع ما بعد هجمات 9 رمضان ليس كما قبلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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