الحوثيون للسعودية: الوضع ما بعد هجمات 9 رمضان ليس كما قبلها

تعهدت جماعة "أنصار الله" الحوثية بتصعيد عملياتها ضد السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، قائلة إن ما بعد هجمات 14 مايو ليس كما كان قبلها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة ورئيس وفد الحوثيين إلى

المفاوضات اليمنية، محمد عبدالسلام الحوثي، في تغريدة نشرها، ليلة السبت إلى الأحد، على حسابه في موقع "تويتر"، متوجها إلى التحالف العربي: "الواقع في الورطة من بدأالشر وأعلنه من واشنطن.. طائراتكم للعام الخامس تلقي نيرانها على العاصمة صنعاء وليس طهران، كفاكم عنجهية، وأنتم تحت الحماية الأمريكية".

وأضاف الحوثي: "بدأتم شركم فجاءكم الرد توقفوا يتوقف الرد، وما بعد عملية التاسع من رمضان ليس كما قبل بإذن الله فتعقلوا... هل فيكم رجل رشيد؟".