سيناتور أسترالي مناهض للمسلمين يخسر مقعده بالبرلمان

خسر السيناتور اليميني المتطرف، فريزر أنينج، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة والمسلمين مقعده في البرلمان الأسترالي، في الانتخابات العامة التي نظمت في البلاد، أمس السبت.

وفشل أنينج، السيناتور عن ولاية كوينزلاند وعضو "حزب كاتر الأسترالي" اليميني، في الاحتفاظ

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بمقعده في مجلس الشيوخ، وذلك بعد نحو شهرين من إلقائه اللوم على المهاجرين المسلمين في المجزرة الدموية التي شهدها مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.

وكتب السيناتور على حسابه في "تويتر" حينئذ إن سبب الجريمة الدموية يكمن في "برنامج الهجرة الذي يسمح للمسلمين المتعصبين بدخول نيوزيلندا".

وفجرت هذه التصريحات فضيحة مدوية وأثارت طيفا واسعا من ردود الأفعال في المجتمع، أبرزها "هجوم البيض" الذي تعرض له السيناتور أمام عدسات الإعلام خلال مؤتمر صحفي من قبل فتى يافع.