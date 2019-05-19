مقتل جندي تابع للأمم المتحدة خلال هجمات شنها إرهابيون في مالي

قتل جندي وأصيب آخرون في هجومين استهدفا مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن مسلحين هاجموا قوات الأمم المتحدة في مدينة تمبكتو بشمال مالي، حيث تنشط العديد من المجموعات المتطرفة.

والجندي الذي قتل وثلاثة من المصابين الآخرين يحملون جنسية نيجيريا. من جهة أخرى، أصيب ثلاثة جنود من تشاد من القوة الأممية في مدينة تيساليت في منطقة كيدال بشمال البلاد وذلك عندما انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور سياراتهم.

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وتنديداً بالعنف ومعرباً عن تعازيه لأسرة الجندي القتيل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن مثل هذه الهجمات على جنود الأمم المتحدة يمكن اعتبارها جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وتشهد مالي هجمات متقطعة من قبل جماعات إرهابية منذ عام 2012. وتعمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي منذ عام 2013.