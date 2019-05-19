الآلاف يتظاهرون في ألمانيا من أجل أوروبا موحدة

تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، في كثير من المدن الألمانية لصالح الوحدة الأوروبية وضد القومية قبل أسبوع واحد من انتخابات البرلمان الأوروبي.

وتواترت أنباء عن مشاركة الآلاف من الأشخاص في كل من برلين وكولونيا في مستهل المظاهرات اليوم.

وحمل المتظاهرون أعلام أوروبا ورفعوا لافتات عليها شعارات مثل "أوروبا متضامنة بدلاً من أوروبا أرض الآباء"، وكذلك "أوروبا موحدة!".

وسارت المظاهرات أيضا تحت شعار "أوروبا للجميع- صوتك ضد القومية".

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة بين 23 و26 مايو الجاري، على أن يتم إجراؤها في ألمانيا في يوم 26 من الشهر الجاري. اقرأ أيضاً.. الاتحاد الأوروبي ينتقد سياسة ألمانيا في مجال حماية المناخ

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