كاردشيان تسمي طفلها الجديد “سالم”

أطلقت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية “كيم كارداشيان”، وزوجها مغنى الراب “كاني ويست”، اسم “سالم ويست “Psalm West” “على مولودهما الجديد.

وشاركت “كارداشيان” على حسابها في موقع “أنستغرام”، أخيرا، صورة لسالم، معلنة اسمه بعد ولادته عن طريق أم بديلة.

وظهرت في صورة سالم، التي نشرتها “كاردشيان” رسائل من والده، كتب فيها: “عيد أم جميل. مع وصول طفلنا الرابع، لقد تلقينا نعمة لا حدود لها. لدينا كل ما نحتاج”.

ولدى “كاردشيان” أربعة أبناء، هم “نورث”، و”ساينت”، و”شيكاغو”، و”سالم ويست”، الذي ولد، قبل حوالي أسبوع، من أم بديلة.