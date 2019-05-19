في أول نشاط له خارج المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظم عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفقة عدد من أعضاء الجمعية ذاتها، وقفة احتجاجية، ليلة أمس السبت، أمام دار الثقافة، احتجاجا على ما اعتبروه “منعهم من تنظيم نشاط حقوقي داخل دار الثقافة”.
وقال محمد متلوف، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم 24” إن السلطات منعت الجمعية من تنظيم ندوة حقوقية، من تأطير كل من عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمحامي في هيأة الدارالبيضاء محمد شمسي.
وأوضح المتحدث ذاته أن دار الثقافة في بنسليمان عمدت إلى إغلاق أبوابها، بحجة انطلاق أشغال ترميمها، حسب تصريح أحد الحراس في عين المكان .
وأكد المتحدث ذاته: “وضعنا طلبا كتابيا لاستغلال قاعة دار الثقافة في بنسليمان، قبل أيام، بهدف تنظيم ندوة حقوقية فيها، وتم التأشير عليه من طرف إدارتها، وأعلمنا بأنه علينا إخبار الباشوية، وهو الأمر الذي تم فعلا، لكننا فوجئنا بإغلاقها من دون إنذار مسبق.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول نشاط له.. رئيس AMDH يمنع من تأطير ندوة في بنسليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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