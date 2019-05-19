برشلونة ينهي “الليغا” بتعادل مع إيبار وثنائية جديدة لميسي

أنهى فريق برشلونة موسمه في الدوري الإسباني، بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما، بميدان فريق إيبار، في إطار الجولة 38 والأخيرة من “الليغا”.

وسجل مارك كوركولا، أولا للفريق المستضيف، في الدقيقة 20، غير أن برشلونة سيعدل النتيجة بواسطة ليونيل ميسي، في الدقيقة 31، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني، في الدقيقة 32.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع، بأن الشوط الأول سينتهي بتفوق برشلونة بهدفين لهدف، سيتمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة، في الدقيقة 45، بطريقة رائعة، عن طريق دي بالزيس، الذي استغل خروجا خاطئا من الحارس الهولندي سيليسن.

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الجولة الثانية، عرفت تضييع الفريقين للعديد من الفرص الخطيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

هذه النتيجة، رفعت رصيد برشلونة في الصدارة إلى 87 نقطة، كما رفع إيبار رصيده إلى 47 نقطة، في المركز 12.

وأنهى ليونيل ميسي الموسم هدافا برصيد 36 هدفا.