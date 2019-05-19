“صحتنا في رمضان”.. ما هو أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية؟ – فيديو

فيديو: حسام أديب
في حلقة جديدة من حلقات سلسلة “صحتنا في رمضان”، تتحدث الأخصائية إيمان السلاوي، عبر موقع “اليوم 24″، عن أفضل الأوقات لممارسة التمارين الرياضية في شهر رمضان، موضحة الأسباب الصحية التي جعلتها الأنسب للصائم.
وكانت السلاوي أوضحت، في حلقة سابقة، أن مستوى الأداء الرياضي لا يتأثر سلبا، مع صيام رمضان، مبينة في نفس الوقت أنه يتأثر بالنسبة للإنسان الغير ملتزم بالرياضة في حياته اليومية.
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