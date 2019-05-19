انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يصل الكويت في زيارة "أخوية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 06:51 مساءً - وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى دولة الكويت، في "زيارة أخوية" تستمر يوماً واحداً.

ويرافق الشيخ تميم ممثله الشخصي، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، وعدد من الشيوخ والوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ووزارة الإعلام الكويتية، أن الشيخ تميم سيلتقي أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتقديم التهاني بالشهر الفضيل.

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وهذه الزيارة سنوية يقوم بها الشيخ تميم إلى الكويت خلال شهر رمضان، الذي يأتي هذا العام وسط استمرار الأزمة الخليجية بعد فرض الرباعي العربي الحصار على الدوحة.

يشار إلى أن الكويت تبذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين حصاراً على قطر.

كما شهدت العلاقات بين الكويت وقطر تطوراً ملحوظاً منذ بدء الأزمة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.