انت الان تتابع تفاصيل خبر 46 منظمة جزائرية تدعو الجيش لفتح حوار وتجاوز الأزمة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 06:51 مساءً - دعت 46 منظمة وجمعية جزائرية، اليوم الأحد، قيادة الجيش إلى فتح حوار مع الطبقة السياسية والمجتمعية من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة، وعدم إجراء انتخابات الرابع من يوليو المقبل، التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لها بالعاصمة تحت عنوان "اللقاء التشاوري للمجتمع المدني إسهاماً فى حل الأزمة السياسية للبلاد".

وورد في الوثيقة: "ندعو مؤسسة الجيش الوطني الشعبي إلى فتح حوار صريح مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية لأجل إيجاد حل سياسي توافقي يستجيب للطموحات الشعبية في أقرب الآجال".

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كما أعلنوا "الرفض المطلق" لإجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو المقبل، مع ضرورة رحيل رموز النظام الحالي تلبية للمطالب الشعبية.

وقبل أيام، أعلن بن صالح، خلال استقباله رئيس الوزراء نور الدين بدوي، تمسكه بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها، رغم رفضها شعبياً ومن طرف جل أطياف المعارضة في البلاد.

وسابقاً دعت قيادة الجيش إلى فتح حوار مع مؤسسات الدولة، لتوفير الظروف لتنظيم انتخابات في أقرب الآجال، بشكل أعطى الانطباع أنها غير متمسكة بموعد الرابع من يوليو، الذي ترفضه المعارضة والحراك الشعبي.

والجمعة الماضية، تجددت المظاهرات في عدة مدن، في مقدمتها العاصمة، للجمعة الـ13 على التوالي؛ للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك رفض انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو.