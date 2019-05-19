شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. من هو المتحدث باسم المعارضة القطرية؟ والان مع التفاصيل
بث ناشطون، اليوم الأحد، انفوجراف عن المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل.
ونعيد نشر الانفوجراف الذي يتحدث عن أنه أحد الأقارب البعيدين للشيخة موزة بنت ناصر.
ووفق الانفوجراف، فهو رجل أعمال قطري يعيش في المنفى في لندن، وهو مؤسس ورئيس حزب قطر الوطني الديمقراطي.
وأطلق الهيل مع مجموعة من الشباب القطريين الحركة الشبابية لإنقاذ قطر.
ويطالب بإسقاط تنظيم الحمدين بسبب فساد الحكم في قطر.
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