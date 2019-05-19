ثنائية ميسي تُنقذ برشلونة من الخسارة امام ايبار في ختام الليجا

وتقدم ايبار اولاً عن طريق اللاعب مارك كوكورييا في الدقيقة 20، ثم اضاف زميله بابلو دي بلاسيس، الهدف الثاني في الدقيقة 45، ليأتي الدور الى لميسي الذي انتفض وسجل ثنائية في الدقيقتين 31 و32، لتنتهي المواجهة على هذه النتيجة.وبهذه الثنائية، استطاع ميسي أن يصل للهدف رقم 50 له هذا الموسم، والـ36 في الليجا منفردًا بصدارة ترتيب هدافي المسابقة.

وانهى برشلونة موسمه في الليجا متوجاً باللقب برصيد 87 نقطة، فيما وصل ايبار الى النقطة 47 في المركز الثاني عشر.

