آخر الاختراعات.. لصقة ذكية تخلص من الشعور بالبرد والحر

ويعمل الجهاز، الذي تبلغ مساحته 5 سنتمترات، مثل منظم الحرارة في الجسم، ويمكن استخدامه في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل، وفي أي فترة من اليوم.
ويقول الفريق الأميركي إن الجهاز، المدعوم ببطارية مرنة وقابلة للطي، سيساعد على توفير الطاقة التي تحتاجها أجهزة التكييف والتدفئة للعمل.
وذكر البروفيسور رينكون تشن، قائد المشروع: "هذا النوع من الأجهزة يمكن أن يحسِّن درجة الحرارة، سواء كان الطقس حارا أو باردا".
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