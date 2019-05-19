كلب يفضح جريمة 'أم' وينقذ طفلاً من الموت

وأضاف أنه "فور إخراجه، هرع السكان المحليون بالرضيع الذي كان على قيد الحياة ويزن نحو 2.3 كيلوغرام إلى المستشفى، حيث قدم له الأطباء الرعاية اللازمة ثم أعلنوا أنه بصحة جيدة".
وأشار الموقع، إلى أن "الشرطة ألقت القبض على الأم، واتهمتها بالتخلي عن الطفل ومحاولة القتل، بينما عرض والداها تربية الرضيع".
ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله، إنه "على الرغم من أن الفتاة دون السن القانونية، فإن الشرطة ملزمة بموجب القانون بتوجيه الاتهام لها واستجوابها بحضور موظفي رعاية الأطفال".
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