الأسطول الأمريكي: دول الخليج بدأت تعزيز الدوريات الأمنية بالمياه الإقليمية

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، عن الأسطول الأمريكي الخامس، أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تعزيز الدوريات الأمنية في المياه الإقليمية الدولية منذ يوم أمس.

وكان وزير الطاقة السعودي، أكد أن الهجمات تعرض أمن إمدادات الطاقة للخطر.

وأضاف، أن" السعودية كانت هدفا لتخريب خطير الأسبوع الماضي ولكن هذا لم يؤثر على إمداداتنا من النفط".

وبين أن "الأصول السعودية تحظى بحماية جيدة والكل معرض لأعمال تخريب".