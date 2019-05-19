الملك سلمان يجتمع مع رئيس مجلس الإفتاء بالإمارات

استقبل الملك سلمان اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة، الأحد، رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن بيّه، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإفتاء.

ونقل رئيس مجلس الإفتاء للملك سلمان تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما حمّله الملك سلمان تحياته وتقديره لرئيس دولة الإمارات.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بما يخدم العمل الإسلامي، ويسهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء في السعودية الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.