شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطول الأمريكي الخامس: دول خليجية تبدأ دوريات بحرية مكثفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي) ذكر الأسطول الأمريكي الخامس اليوم (الأحد) أن دول ذكر الأسطول الأمريكي الخامس اليوم (الأحد) أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت "دوريات أمنية مكثفة" في المياه الدولية بالخليج العربي أمس (السبت). وجاء في بيان للأسطول الذي مقره البحرين على موقع فيسبوك أن دول المجلس "تزيد على نحو خاص الاتصالات والتنسيق مع بعضها البعض لدعم التعاون البحري الإقليمي والعمليات الأمنية البحرية بالخليج العربي".



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