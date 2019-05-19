شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية والصين تبحثان ملفات الحوار الاستراتيجي المشترك المقرر بأبو ظبي الشهر المقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

اجتمع بمقر جامعة الدول العربية اليوم، مسؤولي الأمانة العامة للجامعة برئاسة السفير خالد الهباس الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسة الدولية مع وفد من وزارة الخارجية الصينية برئاسة السفير "لي تشنجون" السفير المسؤول عن شؤون منتدى التعاون العربي الصيني بوزارة الخارجية الصينية.

وأوضح مدير إدارة آسيا واستراليا بالجامعة العربية محمد بن صديق، في تصريحات اليوم، أن الاجتماع يعقد في إطار التنسيق والتحضير للدورة السادسة عشر لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي التي ستعقد في ابو ظبي يومي 17و18 يونيو المقبلين .

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش التحضير والاعداد لهذين الاجتماعين على مستوى كبار المسؤولين بما في ذلك كافة الترتيبات اللوجستية ومستوى مشاركة الوفود العربية والصينية ومن الأمانة العامة إضافة إلى مشروع جدول اعمال الحوار الاستراتيجي وجدول اعمال المنتدى وكذلك القرارات التي ستخرج عن الاجتماع.

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وأبان مدير إدارة آسيا واستراليا بالجامعة العربية، أنه تقرر عقد اجتماع عربي تنسيقي في ابو ظبي يوم 17 يونيو المقبل على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة كافة الوثائق والمشاريع التي ستعرض على الاجتماع المشترك مع الجانب الصيني، مؤكداً أن الدورة الخامسة من الحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني المقبلة في ابو ظبي ستركز على مناقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جانبه، بين السفير المسؤول عن شؤون منتدى التعاون العربي الصيني بوزارة الخارجية الصينية " لي تشنجون "، في تصريح عقب الاجتماع، أن الاجتماع ركز على التحضير لاجتماع كبار المسؤولين المقبل من اجل ايجاد مواقف مشتركة لترجمة نتائج الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية بين الجانبين العربي والصيني الذي عقد العام الماضي في دورته الثامنة.

ولفت المسؤول الصيني إلى أن الدورة القادمة لاجتماع كبار المسؤولين في ابو ظبي ستركز على ايجاد سبل لتحقيق هذه الرغبة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، معربًا عن أمل بلاده في اقامة علاقات اقليمية ودولية قائمة على الانصاف والعدالة والاحترام المتبادل وتحقيق المكاسب المشتركة وبناء مجتمع عالمي أكثر سلامًا وامنًا وازدهارًا.