حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية: إغلاق مطار صنعاء تسبب بوفاة 30 ألف مريض

أعلنت وزارة الصحة بحكومة "الإنقاذ الوطني" في العاصمة اليمنية، أن "إغلاق مطار صنعاء تسبب بوفاة أكثر من 30 ألف مريض كانوا بحاجة للسفر لتلقي العلاج في الخارج".
وأوضح المتحدث بإسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكَّلة من أعضاء جماعة "أنصار الله " (الحوثيين)، يوسف الحاضري أن "300 ألف مريض يمني بحاجة إلى الإجلاء إلى الخارج للعلاج".
وانتقد الحاضري الأمم المتحدة لعدم تجاوبها في تلبية الإغاثة العاجلة بشأن الأجهزة الطبية المستعجلة، داعيا المنظمة الدولية إلى أن "تضطلع بدورها في توفير الأجهزة والأدوية الضرورية لعلاج آلاف الحالات"، متسائلاً "ماذا ستخسر الأمم المتحدة إن تعاونت في نقل المرضى إلى دول عرضت مساعدتها للشعب اليمني؟".
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