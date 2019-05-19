نقدي: الحرس الثوري انموذج ناجح في العالم الاسلامي

اعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في الشؤون التنسيقية العميد محمد رضا نقدي، الحرس الثوري انموذجا ناجحا في العالم الاسلامي، مشيراً إلى أن "الحرس الثوري يحمل على عاتقه اليوم مسؤوليات صعبة في هذه الظروف الحساسة"، لافتاً إلى أن "التحول والتقدم لن يتحققا من دون المشاركة الشاملة وينبغي ان يكون الحرس الثوري كله مساهما في هذا التحول وان يتحرك الى الامام بحوافزه المعنوية".
واعتبر أن "طاقات التعبئة متعلقة بالبلاد كلها ومن ضمنه الحرس"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي ان يشعر احد بالهواجس من تنمية التعبئة التي تعد الابن البار الباسل للحرس الثوري ويتوجب فسح المجال امامها للمساهمة في النهوض بالبلاد في مختلف المجالات".
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