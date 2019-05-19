رئيس البرلمان الكويتي ناقش مع سفير واشنطن ببلاده المستجدات الإقليمية

بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم مع السفير الأميركي لدى الكويت، لورانس سيلفرمان، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
والأحد الماضي، تعرضت 4 سفن تجارية بينها ناقلتي نفط سعوديتين كانت ستتجهان إلى واشنطن لهجمات، قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات.
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