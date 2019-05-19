رئيس البرلمان الكويتي ناقش مع سفير واشنطن ببلاده المستجدات الإقليمية

بحث رئيس مجلس الأمة ​الكويت​ي، مرزوق الغانم مع ​السفير الأميركي​ لدى الكويت، لورانس سيلفرمان، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والأحد الماضي، تعرضت 4 سفن تجارية بينها ناقلتي نفط سعوديتين كانت ستتجهان إلى ​واشنطن​ لهجمات، قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات.