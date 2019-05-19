"اليازا" وحركة الشبيبة الأرثوذكسية نظمتا مناورة للصليب الاحمر بالقصيبة

نظمت جمعية "​اليازا​" و​حركة الشبيبة الأرثوذكسية​ فرع ​القصيبة​ مناورة للصليب الأحمر ال​لبنان​ي عن حادث سير امام كنيسة مار جورجيوس بالقصيبة. ولفت مؤسس "اليازا" ​زياد عقل​ إلى "​قانون السير​ وكيفية المحافظة على ​السلامة العامة​ على طرقات لبنان" وعرض مطالب اليازا التي تقدمت بها الجمعية يوم الاثنين إلى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​.

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