علامة: لندع القضاء يقوم بواجبه بخصوص الإساءة اللفظية المستنكرة من الأسمر

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ الى انه "لندع ​القضاء​ يقوم بواجبه بخصوص الإساءة اللفظية المستنكرة من الدكتور ​بشارة الأسمر​ كخطأ شخصي بعيدا عن الإتحاد ​العمال​ي العام الذي عليه كمؤسسة مكونة من اتحادات ونقابات متابعة شؤون العمال والموظفين في هذه المرحلة التي تعمل فيها ​الحكومة​ على إقرار موازنة اصلاحية ننتظرها قريبا".

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