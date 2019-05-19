ذكرت معلومات صحافية أن شخصين أصيبا برضوض وجروح في مختلف أنحاء جسديهما، نتيجة ​حادث صدم​ على أوتوستراد ​المنية​. وفي التفاصيل، أن الشخصين كان على رافعة يعلقات لافتات مقابل مبنى اتحاد بلديات المنية، على الأوتوستراد، عندما صدمت شاحنة "بيك اب" الرافعة فوقعا عنها، وقد نقلا إلى مستشفى الخير في المنية، حيث وصفت حالة أحدهما بالحرجة نتيجة إصابة بالغة في الرأس أدت إلى نزيف حاد. ولاحقا سلم سائق الشاحنة نفسه إلى فصيلة درك المنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر جريحان نتيجة صدم شاحنة لرافعة كانا عليها على أوتوستراد المنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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