متعاقدو التعليم الاساسي: نقل اعتصام الغد من امام وزارة التربية لساحة رياض الصلح

أعلنت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في ​التعليم الاساسي الرسمي​ نسرين شاهين، أن "الاعتصام الذي كان مقررا يوم غد الاثنين امام ​وزارة التربية​ جرى استبدال المكان والزمان فيه وذلك للتكاتف مع الروابط والهيئات في ساحة واحدة، واصبح الاعتصام عند الثالثة من بعد ظهر غد في ​ساحة رياض الصلح​، الا ان اهدافنا تبقى كما هي رفض قرار وقف التوظيف لمدة ثلاث سنوات، دفع حقوق المتعاقدين وبدل النقل وتأمين ​الضمان​".

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