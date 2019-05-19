العثور على جثة لبناني مقتولا في مكتبه في منطقة تريشفيل في ابيدجان

عثر على اللبناني مشهور جمعة البالغ من العمر 49 سنة، من بلدة ​الزرارية​ الجنوبية مقتولا في مكتبه في منطقة تريشفيل في ​ابيدجان​ في ​ساحل العاج​ والذي تعرض للضرب بآلات حادة على يد عصابة مسلحة، ما أدى لوفاته.

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