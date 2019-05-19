الكرملين: نأمل بقمة قريبة بين بوتين وترمب

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نصر المجالي: أعرب الكرملين، اليوم الأحد، عن أمله أن يتم لقاء قريب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تنتظر المبادرات الأميركية بشأن مثل هذا اللقاء.

وقال المتحدث الروسي خلال لقاء على قناة "روسيا 1" الروسية: "نحن نأمل أن يتم هذا اللقاء، ولكن هناك الكثير من التساؤلات، لأنه من الممكن أن يتم هذا اللقاء على الأقدام، وقليلة جدا، من الممكن أن يتم هذا اللقاء على هامش إحدى الفاعليات أو متفق عليه مسبقا، بأعمال تحضيرية وجدول أعمال، وهذا على الأغلب هو المطلوب وفقا للمصلحة العامة".

وأضاف بيسكوف أن موسكو تنتظر مبادرات واشنطن بشأن لقاء بوتين وترمب، ولا توجد مقترحات أميركية حتى الآن.

وأكد أن الحديث عن آفاق العلاقات الروسية الأميركية لا يزال صعباً "في ضوء الحملة الانتخابية المقبلة" في الولايات المتحدة، موضحا: "لا يكاد أن يجرؤ أي شخص على وضع توقعات بشأن مستقبل علاقاتنا في العامين المقبلين".

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ولمح بيسكوف بأن شيئا ما في العلاقات الروسية الأميركية سيتضح بعد شهر واحد في قمة مجموعة العشرين (G20) التي ستجري في مدينة أوساكا اليابانية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الشهر أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عدة قضايا بدءا بكوريا الشمالية وأوكرانيا وفنزويلا وانتهاء بالتجارة والأسلحة النووية.

واستقبل الرئيس الروسي يوم الثلاثاء 14 مايو 2019 وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وهو أعلى مسؤول أميركي يلتقي بوتين منذ قمته مع ترمب في يوليو 2018 في هلسنكي، سعياً لإرساء "الاستقرار" في العلاقات شديدة التوتر بين البلدين، على الرغم من قائمة متزايدة من المواضيع الخلافية.