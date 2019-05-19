مرور سنة على زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.. هكذا احتفلا على “أنستغرام” – فيديو

يحتفل الأمير هاري ، وزوجته ميغان ماركل، اليوم الأحد، بالذكرى الأولى لزوجهما، إذ ارتبطا السنة الماضية يوم 19 ماي.

وشارك حساب دوق ودوفة ساسكس، على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام ، مقطع فيديو يحتوي على صور توثق ليوم زفافهما.

وجاء في التعليق على الفيديو :”يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لزفاف دوق ودوقة ساسكس… قام أصحاب السمو الملكي بتبادل الوعود في كنيسة القديس جورج داخل أرض قلعة وندسور في 19 مايو 2018″ .

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وأبرز نفس المنشور أن اختيار الأغنية التي ترافق الصور والتي تحمل عنوان “This Little Light of Mine” تم من قبل الزوجين، متمنين لمشاهديه الاستمتاع ببعض الصور من الكواليس ذلك اليوم الخاص.

ووجه الأمير هاري وزوجته ميغان من خلال المنشور رسالة لممتبعيهما، كتبا فيها :شكرا لكم على كل الحب والدعم الذي نتلقاه من الكثير منكم من جميع أنحاء العالم.. كل واحد منكم جعل لهذا اليوم معنى”.

يذكر أن الأمير هاري و ميغان ماركل رزقا مؤخرا بمولودهما الأول الذي أطلقا عليه اسم” آرشي”.