فنانة سعودية تثير الاستياء بختم رقصتها بتلاوة القرآن – فيديو

ساد غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، بسبب المغنية السعودية الشابة “روتانا طرابزوني”، المقيمة في الولايات المتحدة، بعدما ظهرت في مقطع فيديو، وهي ترقص قبل أن تنهي عرضها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

وقدمت “روتانا طرابزوني” عرضها في أريزونا في أمريكا، وعادت بسبب الجدل، الذي خلقته إلى الواجهة، بعد سنوات غابت فيها عن المشهد، علما أنها اشتهرت في عام 2013 بأغنيتها الداعمة لقيادة المرأة السعودية للسيارة.

وعلى الرغم من أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في السعودية، تنكروا لها، وأشاروا إلى أنها من أصول لبنانية، إلا أنها كانت قد أعلنت سابقا أنها سعودية، وتفتخر بذلك، وأوضحت أنها تحاول من خلال الفن الذي تقدم التمرد على المجتمع.