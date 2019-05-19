الصحف البريطانية تنبش في تصريحات سابقة لزياش وتقربه من واحد من أكبر أندية “البريمرليغ”

عادت عدد من الصحف الأروبية الشهيرة، خاصة الإنجليزية منها، لتصريحات سابقة للنجم المغربي حكيم زياش، المحترف حاليا في فريق أجاكس أمستردام الهولندي، وذلك من أجل كشف الأندية التي يحلم ويرغب في الانضمام إليها.

وقد تناقلت أكبر الصحف البريطانية، من بينها صحيفة “ذا الصن”، تصريحات سابقة للنجم المغربي، مع زميله السابق جوستين كلوفيرت، لقناة “أجاكس” الرسمية، العام الماضي، قال فيها إن حلمه والفريق الذي يفضل الانتقال إليه هو آرسنال الإنجليزي أو برشلونة الإسباني.

وبخصوص اللاعب الذي يفضله النجم المغربي، قال زياش لزميله كلوفيرت، إن الألماني – التركي، مسعود أوزيل، يعتبر هو قدوته في عالم المستديرة، وعندما قال له كلوفيرت بأنه أفضل منه، رد زياش قائلا: ” لا أنا لم أقترب حتى من مستواه”.

هذه التصريحات، أجمعت مجموعة من الصحف البريطانية، على أنها امتياز إضافي لفريق “المدفعجية”، الذي ينافس هو الآخر على الظفر بخدمات نجم “اسود الأطلس”، إلى جانب مجموعة من الأندية الكبيرة الأخرى، على غرار مانشستر يونايتد وتشيلسي، بالإضافة إلى توتنهام.

ومنح نادي أجاكس أمستردام الهولندي، الضوء الأخضر لنجمه المغربي، أفضل لاعب في الفريق هذا الموسم، من أجل الانتقال إلى فريق آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لكن بشرط أن يتوصل بعرض من فريق أروبي كبير.

Advertisements

هذا الشرط عبر عنه، المدير الرياضي للنادي، مارك أوفرماس، الذي قال بأن “نادي أجاكس وعد زياش بالسماح له بالانتقال إلى فريق آخر هذا الصيف، سيرحل عن النادي إذا توصل بعرض مهم من فريق كبير”.

وشدد المتحدث ذاته على أن ” زياش قدم مستوى كبير هذا الموسم، خاصة في منافسات دوري أبطال أروبا، عدد من الأندية الكبيرة ترغب في ضمه، هو لاعب رائع، ويرغب هو أيضا لعب دوري أبطال اروبا العام المقبل”.

وكان الأياكس، قد أعلن الخميس، تتويج حكيم زياش، بجائزة لاعب الموسم في الفريق، وذلك باختيار من جماهير النادي، بعد استفتاء قام به على موقعه الرسمي، كما توج نصير المزراوي، الظهير الأيمن للفريق، بجائزة موهبة العام.

وقدم حكيم زياش، واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد أن سجل هذا الموسم 21 هدفا ومرر 24 تمريرة حاسمة، خلال 49 مباراة، في جميع المسابقات، كما ساهم بشكل وفير في تتويج الفريق بازدواجية الكأس والدوري، بالإضافة إلى وصوله للمربع الذهبي لدوري أبطال أروبا.