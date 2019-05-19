عبر باب المغاربة.. وزير إسرائيلي يقود اقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى!

قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي “أوري أرئيل”، اليوم الأحد، اقتحامات مستوطنين يهود متطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة، وشؤون المسجد الأقصى في القدس، الشيخ عزام الخطيب، في تصريح صحفي، إن الوزير اليميني المتطرف قاد عشرات المستوطنين، صباح اليوم، عبر باب المغاربة لاقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف.

وأضاف المتحدث نفسه أن المستوطنين، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة، المدججة بالسلاح، أدوا طقوسا تلمودية استفزازية، وقاموا بجولات مشبوهة داخل ساحات المسجد الأقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت بين المصلين، والمرابطين، وحراس المسجد.

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وكان قد سبق لـ”أرئيل” أن اقتحم المسجد الأقصى عدة مرات في الماضي.

ومن جانبها، نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بهذه الاقتحامات، “التي تمارس في تحد واضح لمشاعر المسلمين في فلسطين، والعالم الإسلامي، وفي شهر رمضان المبارك”.

وطالبت الوزارة، في بيان لها، المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية بضرورة وضح حد لهذه الإجراءات، التي تمس بقدسية المسجد الأقصى.