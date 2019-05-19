عمل جديد بين “ريدوان” و”ديابلو” – صور

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يحضر الفنان المغربي، نادر الخياط، الشهير بـ”ريدوان”، عملا فنيا جديدا رفقة النجم الأمريكي “جون كارلوس كانيلا”، المعروف في المغرب بلقب “ديابلو”.
واشتهر “جون كارلوس كانيلا” لدى الجمهور المغربي في التمثيل، بسبب نجاح مسلسله “ديابلو”، الذي لقي نجاحا بعد عرضه مدبلجا على القناة الثانية.
وشارك “ريدوان” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، صورا رفقة “ديابلو”، والإعلامي سيمو بنبشير، وكشف من خلال تعليقه على إحداها، أن هناك عملا جديد، يتم التحضير له، وكتب: “ابقوا متيقظين هناك عمل رائع سيأتي لاحقا”.
ويواصل الفنان “ريدوان” مسيرته الفنية بالتعامل مع نجوم عالميين، ما يجعل اسمه يحقق انتشارا لدى جماهير من دول أجنبية.
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