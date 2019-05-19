رسميا.. الكشف عن “توت” تميمة وشعار نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر – صور

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إفريقيا للأمم، التي ستقام الشهر المقبل في مصر، اليوم الأحد، عن “تميمة” البطولة، وكذا شعارها الخاص، والتي ستتزين بهاا شاشات القنوات التلفزية طوال 28 يوم من التباري.

وقد أطلقت اللجنة إسم “توت” على هذه التميمة، التي تظهر على شكل شخص يرتدي غطاء رأس فرعوني، يرمز للحضارة الفرعونية التي تشتهر بها مصر، وقميص أحمر، وهو اللون الرسمي للمنتخب المصري، شورت أبيض، وجوارب بيضاء، كما تم وضع خريطة القارة الإفريقية على قميص التميمة.

وحسب محمد فضل، رئيس اللجنة المنظمة، فإن شعار وتميمة البطولة تم تصميمهما في أروبا، مشددا على أن هذا الأمر هو الذي أدى إلى تأخره عن الخروج للعلن.

جدير ذكره أن البطولة القارية ستنطلق يوم21 يونيو المقبل، وسنتهي في 19من شهر يوليوز، وستعرف للمرة الأولى مشاركة 24 منتخبا بدلا عن 16.

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إليكم صورا لتميم الـ”كان”: