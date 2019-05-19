"بوينغ" تقر بوجود خلل في طائرات 737 ماكس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقرّت شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات، للمرة الأولى، بوجود خلل في طائرات 737 ماكس، التي تسببت في كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصا.

وقالت الشركة، في رسالة، إنها "قامت بتصحيحات في برنامج محاكاة الطيران، وأعطت معلومات إضافية لمشغلي النظام للتأكد من أن تجربة جهاز المحاكاة تمثل ظروف الطيران المختلفة"، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست"، الأحد.

وأضافت أنها "أُرغمت على تصحيح برنامج أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب الطيارين".

كما أوضحت "بوينغ" أن البرنامج المستخدم في أجهزة محاكاة الطيران كان غير قادر على استنساخ بعض ظروف الطيران، لاسيما تلك التي أدت إلى حادثة طائرة 737 ماكس التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، في العاشر من آذار/ مارس الماضي بعد دقائق من إقلاعها؛ وأسفرت عن 157 قتيلاً.

وتابعت: "نعمل حاليًا بشكل وثيق مع الشركات المصنّعة للنظام والمنظمين على هذه التعديلات والتحسينات للتأكد من عدم اضطراب تدريب الطيارين من جانب الشركات (التي تستخدم الطائرة)"، وفق المصدر ذاته.

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وعلقت شركات طيران عالمية وبلدان، تشغيل طائرات 737 ماكس أو التحليق فوق أجوائها، بعد التشكيك بنظام تعزيز خصائص المناورة فيها إثر الحادثتين.

ونهاية نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت شركة "بوينغ" أن الكلفة الأولية لتوقف طائراتها 737 ماكس، عن التحليق، منذ بداية آذار/ مارس، بلغت مليار دولار.

وتعتبر حادثة الطائرة الإثيوبية، الثانية خلال الأشهر الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ 737 ماكس"، بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون إير" للخطوط الإندونيسية في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، التي راح ضحيتها 189 شخصا.

وتمر بوينغ حاليا بأقسى أزماتها منذ أن جرى في 2013، منع تحليق طائرة 787 "دريملاينر" الطويلة المدى، لأربعة أشهر، بسبب خلل في البطاريات.