انت الان تتابع تفاصيل خبر النظام السوري يستهدف مصدر الغذاء الأول لسكان إدلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 05:54 مساءً - قصفت طائرات النظام السوري، اليوم السبت، مزارع القمح التي تعد مصدر الغذاء الأول لسكان إدلب المشمولة باتفاق منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر محلية، أن قوات النظام السوري والمليشيات الأجنبية المدعومة إيرانياً، قصفت حقولاً بقرى تل هواش والزكاة والصهرية والهبيط بريف محافظة حماة.

واستهدفت صواريخ النظام حقول القمح والشعير والحمّص، في حين سارعت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، بمساعدة سكان المنطقة، إلى إخماد الحرائق، والتقليل من الخسائر.

ومنذ 25 أبريل الماضي، أدى قصف النظام وحلفائه على المنطقة إلى مقتل 151 مدنياً على الأقل، وإصابة أكثر من 405 آخرين.

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ومنذ مطلع مايو الحالي، صعّدت قوات النظام السوري، وحلفاؤه الروس، والمليشيات الإرهابية التابعة لإيران، وتيرة اعتداءتها على مناطق خفض التصعيد.

ومنتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، وروسيا، وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقاً لاتفاق موقّع في مايو من العام ذاته.

وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا اتفاق "سوتشي" من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق، في 10 أكتوبر خلال العام نفسه.

وحالياً يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممَّن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.