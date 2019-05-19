انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابات في تفجير حافلة سياحية بالقاهرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 05:54 مساءً - أصيب 17 شخصاً، اليوم الأحد، إثر انفجار استهدف حافلة سياحية أمام المتحف الجديد في منطقة الأهرامات بمدينة الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين أن انفجاراً استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير بالجيزة.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، أن انفجار جسم غريب في نهاية الطريق الدائري باتجاه ميدان الرماية أدى إلى تهشم زجاج حافلة سياحية يستقلها 25 فرداً من جنوب أفريقيا وسيارة "ملاكي" (خاصة) يستقلها أربعة مواطنين.

وقالت الوزارة إن عدداً من مستقلي الحافلة والسيارة أصيبوا بخدوش نتيجة تهشم زجاج السيارات، وقُدمت لهم الإسعافات الأولية.

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وتداول نشطاء عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر تناثر أجزاء كبيرة من حافلة السياح قرب المتحف المصري، مع إفادة أحد شهود العيان بأنه سمع صوت انفجار قوياً.

وأكد شاهد العيان وقوع عدة إصابات بين صفوف السياح الأجانب.