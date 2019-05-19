شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين دورات إدارة المشاريع الريادية وتنمية المهارات في الشحر بحضرموت والان مع التفاصيل

شهدت مديرية الشحر محافظة حضرموت بدء دورة إدارة المشاريع الريادية وتنمية المهارات الحياتية للمجموعة الثانية، لعدد 20 متدربة من المديرية واللاتي تدربن سابقا في دورتي الإسعافات الأولية وصيانة الجوالات. و تعتبر الدورات من ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش الذي ينفذ بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتأتي هذه الدورة التي استهدفت 20 شابة لمدة أسبوع وذلك لتمكين المتدربات من إدارة مشاريعهنَّ الصغيرة وإكسابهن مهارة التسويق وفن الادخار وكيفية إعداد دراسة الجدوى لإعداد مشاريع صغيرة. ومن المقرر في نهاية البرنامج تسليم المنح وأدوات المهنة للمعيلات بعد أن تدربن في الجوانب المهنية والإدارية.

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