شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. انفجار يستهدف حافلة سياحية بالقرب من منطقة الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: وقع انفجار، اليوم الأحد، استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات في محافظة الجيزة المصرية، مما أدى لإصابة 14 شخصاً. وأفادت مصادر أمنية مصرية أن الإصابات خفيفة إلى متوسطة، وأن الانفجار نتج عن قنبلة وضعت بالقرب من سور المتحف، الذي يجري إنشاؤه، أثناء مرور حافلة تقل سياحا، ما أسفر عن إصابة بعضهم.

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